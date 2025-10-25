India National Cricket Team vs Australia National Cricket Team Match Scorecard: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज़ का तीसरा मुकाबले 25 अक्टूबर(गुरुवार) को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (Sydney Cricket Ground) में खेला जा रहा हैं. ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी का फैसला किया. ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 46.4 ओवर में 236 रन पर ऑलआउट हो गई. जीत के लिए 237 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारत के लिए रोहित शर्मा ने 60वां अर्धशतक जड़ा हैं. जो 62 गेंदों में 6 चौकें और 1 छक्कों की मदद से पूरा किया है. खबर लिखें जानें तक टीम इंडिया का स्कोर 121-1(21) था.
रोहित शर्मा ने जड़ा 60वां अर्धशतक
Consecutive half-centuries for @ImRo45 here in Australia 👏👏
He brings up his 60th ODI FIFTY in 63 deliveries.
Live - https://t.co/nnAXESYYUk #TeamIndia #AUSvIND #3rdODI pic.twitter.com/zEYGzZ8rIK
— BCCI (@BCCI) October 25, 2025
