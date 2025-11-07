Rohit Sharma Plays Shock Pen Prank: क्रिकेट से दूर समय बिता रहे रोहित शर्मा इन दिनों अपने परिवार और दोस्तों के साथ वक्त गुज़ार रहे हैं. इस दौरान उनके मज़ेदार पल अक्सर सोशल मीडिया पर देखने को मिलते हैं. हाल ही में शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह खुद एक शरारती रूप में नजर आए. दरअसल, रोहित ने ‘शॉक पेन प्रैंक’ अपने दोस्तों पर आजमाया. हालांकि, यह प्रैंक सिर्फ पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज धवल कुलकर्णी पर ही कामयाब हुआ. वीडियो में देखा जा सकता है कि कुलकर्णी कई बार ‘शॉक पेन’ का शिकार बनते हैं, जबकि रोहित शर्मा और ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर उनकी प्रतिक्रिया देखकर ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगते हैं.

रोहित शर्मा ने मुंबई टीम के साथी धवल कुलकर्णी के साथ किया प्रैंक

View this post on Instagram A post shared by Rohit Sharma (@rohitsharma45)

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)