Rajeev Shukla Replaces Roger Binny As BCCI President: एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) से पहले एक बड़ी खबर सामने आ रहीं हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज गेंदबाज रोजर बिन्नी ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है. रोजर बिन्नी की जगह बोर्ड के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला अगले चुनाव होने तक कार्यवाहक अध्यक्ष बने रहेंगे. रिपोर्ट के मुताबिक, 27 अगस्त को राजीव शुक्ला की अगुवाई में बीसीसीआई की शीर्ष परिषद की बैठक हुई. इस बैठक में भारतीय टीम का स्पॉन्सर मुख्य मुद्दा रहा. बैठक में ड्रीम-11 के अनुबंध को समाप्त करने और अगले ढाई साल के लिए नए स्पॉन्सर की तलाश पर चर्चा हुई. रॉजर बिन्नी को साल 2022 में सौरभ गांगुली की जगह बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था. अब रॉजर बिन्नी 70 साल के हो चकुे हैं.

रोजर बिन्नी ने बीसीसीआई अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया?:

