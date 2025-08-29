Rajeev Shukla Replaces Roger Binny As BCCI President: एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) से पहले एक बड़ी खबर सामने आ रहीं हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज गेंदबाज रोजर बिन्नी ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है. रोजर बिन्नी की जगह बोर्ड के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला अगले चुनाव होने तक कार्यवाहक अध्यक्ष बने रहेंगे. रिपोर्ट के मुताबिक, 27 अगस्त को राजीव शुक्ला की अगुवाई में बीसीसीआई की शीर्ष परिषद की बैठक हुई. इस बैठक में भारतीय टीम का स्पॉन्सर मुख्य मुद्दा रहा. बैठक में ड्रीम-11 के अनुबंध को समाप्त करने और अगले ढाई साल के लिए नए स्पॉन्सर की तलाश पर चर्चा हुई. रॉजर बिन्नी को साल 2022 में सौरभ गांगुली की जगह बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था. अब रॉजर बिन्नी 70 साल के हो चकुे हैं.

रोजर बिन्नी ने बीसीसीआई अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया?:

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)