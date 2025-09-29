Abhishek Sharma Victory Celebration In Car: एशिया कप 2025 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाले भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा ने अपनी इस उपलब्धि का जश्न अपने बचपन के दोस्त और साथी क्रिकेटर शुभमन गिल के साथ लग्जरी कार हवल H9 में मनाया, जहां एक वायरल वीडियो में दोनों ड्राइविंग सीट पर बैठकर सेल्फी लेते और खुशी से बातचीत करते नजर आ रहे हैं. अभिषेक को यह कार टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन के लिए इनाम में मिली, जिसमें उन्होंने 7 मैचों में 314 रन बनाए, तीन अर्धशतक जड़े और 200 के स्ट्राइक रेट से खेला, जिसकी कीमत लगभग 33-37 लाख रुपये है. यह जश्न भारत की पाकिस्तान पर फाइनल में रोमांचक जीत के बाद हुआ, जहां अभिषेक और गिल की दोस्ती की झलक सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, और गिल ने पंजाबी में मजेदार कमेंट्री भी की.

देखें वीडियो

View this post on Instagram A post shared by Auto Journal India (@autojournal_india)

