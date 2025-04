Royal Challengers Bengaluru Cricket Team vs Gujarat Titans Cricket Team, IPL 2025 14th Match Live Score Update: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का आगाज हो गया है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी पर कब्जा करने में जुटी हुई हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन का 14वां मुकाबला आज यानी दो अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्रिकेट टीम (RCB) बनाम गुजरात टाइटंस क्रिकेट टीम (GT) के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बेंगलुरु (Bengaluru) के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम (M Chinnaswamy Stadium) में खेला जा रहा हैं. इस सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की अगुवाई रजत पाटीदार (Rajat Patidar) कर रहे हैं. जबकि, गुजरात टाइटंस की कमान शुभमन गिल (Shubman Gill) के कंधों पर हैं. इस रोमांचक मुकाबले में गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम घातक आलराउंडर लियाम लिविंगस्टोन ने महज 39 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया हैं. आरसीबी की टीम का स्कोर 149/6.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम घातक आलराउंडर लियाम लिविंगस्टोन ने महज 39 गेंदों पर जड़ा ताबड़तोड़ अर्धशतक:

WHAT A FIFTY BY LIVINGSTONE.🔥

- He smashed fifty in 39 balls against Gujarat Titans.#GTvsRCB #RCBvGT #TATAIPL2025 pic.twitter.com/8DktQuutbe

— Cricket lover (@harty_sa) April 2, 2025