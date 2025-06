India National Cricket Team vs England National Cricket Team Match Scorecard: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 5 मैचों की टेस्ट सीरीज(Test Series) का पहला मुकाबला 20 जून(शनिवार) से लीड्स(Leeds) के हेडिंग्ले ग्राउंड्स(Headingley Grounds) में खेला जा रहा हैं. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें भारत और इंग्लैंड के बीच लीड्स में चल रहे पहले टेस्ट के दूसरे दिन बारिश के कारण देरी के दौरान हेडिंग्ले के ग्राउंड स्टाफ "जंप रोप" खेलते हुए दिखाई दिए. यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. इस बीच, बेन स्टोक्स और जोश टंग ने चार-चार विकेट चटकाए, जिसके बाद टीम इंडिया 471 रन पर ढेर हो गई. मेहमान टीम के लिए शुभमन गिल, ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल ने क्रमशः शतक जड़े.

ग्राउंडस्टाफ ने दिखाई मस्ती

The groundstaff at Headingley keeping the crowd entertained during the rain delay 😂 pic.twitter.com/YCRuB5YUqi

— Sky Sports Cricket (@SkyCricket) June 21, 2025