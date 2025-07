PM Modi Gifts Team India's Signed Bat: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अपने यूके दौरे के दौरान यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के साथ बकिंघमशायर स्ट्रीट क्रिकेट हब्स के युवा खिलाड़ियों से मुलाकात की. इस खास मौके पर पीएम मोदी ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों द्वारा साइन किया गया एक खास बैट युवाओं को उपहार में दिया. पीएम मोदी ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर लिखा, "भारत और यूके को क्रिकेट के प्रति साझा जुनून जोड़ता है. चेकर्स में प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के साथ मैंने बकिंघमशायर स्ट्रीट क्रिकेट हब्स के खिलाड़ियों से बातचीत की. खेल दोनों देशों के बीच जन-संपर्क को मजबूत बना रहा है. साथ ही, मैंने अपने युवा दोस्तों को टी20 वर्ल्ड कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम द्वारा हस्ताक्षरित वह बैट भी भेंट किया." यह मुलाकात खेल के माध्यम से भारत और ब्रिटेन के बीच मजबूत होते संबंधों का प्रतीक बनी.

पीएम मोदी ने बकिंघमशायर स्ट्रीट क्रिकेट हब्स के खिलाड़ियों को भेंट किया बैट

India and the UK are connected by a shared passion for cricket. At Chequers, PM Keir Starmer and I interacted with players from Buckinghamshire Street Cricket Hubs. Great to see sport fostering people-to-people ties between our nations.

Also gave my young friends a bat signed… pic.twitter.com/0Vdmt0dQ6P

