भारतीय क्रिकेट में 2 अप्रैल 2011 का दिन हमेशा के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा. इस दिन 14 साल पहले भारत ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए ग्रैंड फ़ाइनल में श्रीलंका को छह विकेट से हराकर वनडे विश्व कप जीता था. कपिल देव के बाद एमएस धोनी यह प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीतने वाले दूसरे भारतीय कप्तान बने. श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 274/6 का स्कोर बनाया. महेला जयवर्धने ने 88 गेंदों पर 13 चौकों की मदद से नाबाद 103 रन बनाए. जवाब में भारत को शुरुआती झटके लगे क्योंकि सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग सस्ते में आउट हो गए. हालांकि, गौतम गंभीर ने 97 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर टीम को संभाला. अंत में एमएस धोनी 79 गेंदों पर 91 रन बनाकर नाबाद रहे और भारत को 10 गेंद शेष रहते जीत दिलाई. इस बीच, इस खास दिन को याद करते हुए आरसीबी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट साझा की और लिखा,"मुंबई में गौरवशाली नाइट पर! इस दिन 2011 में, एक अरब से ज़्यादा लोगों का सपना सच हुआ! भारत ने 28 साल बाद विश्व कप जीता."

That 𝐆𝐥𝐨𝐫𝐲𝐨𝐮𝐬 Night in Mumbai! 🏆🤩#OnThisDay in 2011, the dream of a billion and more came true!

"India lift the World Cup after 28 years." 🇮🇳🫶#PlayBold #ನಮ್ಮRCB pic.twitter.com/YqhVqZRoHB

— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) April 2, 2025