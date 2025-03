New Zealand National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team 2nd T20I 2025 Toss Update: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दूसरा टी20 मुकाबला आज यानी 18 मार्च को डुनेडिन (Dunedin) के यूनिवर्सिटी ओवल स्टेडियम (University Oval) में खेला जा रहा है. इस मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. वहीं पाकिस्तान की टीम फिर एक बार पहले बल्लेबाजी करने उतरेगी. बारिश के कारण मैच 15 ओवर का कर दिया गया है. दोनों टीमों के कुछ बदलाव हुए हैं, नीचे आप प्लेइंग 11 देख सकतें हैं.

न्यूजीलैंड (प्लेइंग इलेवन): टिम सीफर्ट, फिन एलन, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, जेम्स नीशम, मिशेल हे (विकेटकीपर), माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), जैकरी फॉल्क्स, जैकब डफी, ईश सोढ़ी, बेन सियर्स

पाकिस्तान (प्लेइंग इलेवन): मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), हसन नवाज, सलमान आगा (कप्तान), इरफान खान, शादाब खान, अब्दुल समद, खुशदिल शाह, जहांदाद खान, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, मोहम्मद अली

Underway with the ball in Ōtepoti - Dunedin. Play reduced to 15-overs each after persistent rain caused delays earlier today. Follow play LIVE in NZ with TVNZ 1, TVNZ+ 📺 Sport Nation NZ and The ACC 📻 LIVE scoring | https://t.co/SY1pOCg8G3 📲 #NZvPAK #CricketNation pic.twitter.com/BXgjuEsaJd

