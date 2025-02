NED W vs THAI W 8th T20 2025 Toss Update: थाईलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला, यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग 11

Netherlands Womens National Cricket vs Thailand Womens National Cricket Team 8th T20 2025 Live Streaming: नीदरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और थाईलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच टी20 ट्राई-सीरीज का आठवां टी20 मुकाबला आज यानी 6 फरवरी को कीर्तिपुर के त्रिभुवन विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान में खेला जा रहा है. थाईलैंड की महिलाओं ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है.

नीदरलैंड महिला (प्लेइंग इलेवन): स्टर कालिस, रॉबिन रिजके, फेबे मोल्केनबोएर, बैबेट डी लीडे (डब्ल्यू/सी), हीदर सीजर्स, आइरिस ज्विलिंग, फ्रेडरिक ओवरडिज्क, ईवा लिंच, कैरोलीन डी लैंग, सिल्वर सीजर्स, इसाबेल वैन डेर वोनिंग

थाईलैंड महिला (प्लेइंग इलेवन): नट्टाया बूचाथम, अपिसारा सुवानचोनराथी, नन्नापत कोनचारोएनकाई (डब्ल्यू), नट्टाकन चंटम, नारुएमोल चाइवाई (सी), सुलेपोर्न लाओमी, चानिडा सुथिरुआंग, ओनिचा कामचोम्फु, फन्निता माया, थिपचा पुथावोंग, सुवानन खियाओटो

𝙏𝙝𝙞𝙨 𝙞𝙨 𝙤𝙪𝙧 𝙓𝙄 — 𝙧𝙚𝙖𝙙𝙮 𝙩𝙤 𝙨𝙩𝙚𝙥 𝙪𝙥! ⚔️

🪙 Thailand has won the toss and will bat first 🏏

📺 Watch live – https://t.co/NNIAa5yTHW#KNCBCricket #KNCBWomen #T20Cricket #NEDvTHA pic.twitter.com/oToX8ajId9

— Cricket🏏Netherlands (@KNCBcricket) February 6, 2025