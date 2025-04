MS Dhoni Likely To Lead CSK Again: एमएस धोनी दोबारा संभालेंगे CSK की कमान! दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ कर सकते हैं वापसी

Chennai Super Kings vs Delhi Capitals, TATA IPL 2025 Match 17th: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का 17वां मुकाबला कल यानी पांच अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग क्रिकेट टीम (CSK) बनाम दिल्ली कैपिटल्स क्रिकेट टीम (DC) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चेन्नई (Chennai) के एमए चिदम्बरम स्टेडियम (MA Chidambaram Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर साढ़े तीन बजे से खेला जाएगा. इस बीच चेन्नई सुपर किंग्स के खेमे से एक बड़ी खबर सामने आ रहीं हैं. इस मैच में टीम के कप्तान रुतुराज गायकवाड का खेलना मुश्किल है. ऐसे में टीम की कमान एक बाद फिर एमएस धोनी करते नजर आ सकते हैं.

