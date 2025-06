India National Cricket Team vs England National Cricket Team Match Scorecard: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 5 मैचों की टेस्ट सीरीज(Test Series) का पहला मुकाबला 20 जून(शनिवार) से लीड्स(Leeds) के हेडिंग्ले ग्राउंड्स(Headingley Grounds) में खेला जा रहा हैं. पहले टेस्ट मैच का तीसरा दिन टीम इंडिया के नियंत्रण में रहा. भारत ने अपनी दूसरी पारी में दिन का खेल समाप्त होने तक 23.5 ओवर में 2 विकेट पर 90 रन बना लिए हैं और उसे इंग्लैंड पर 96 रनों की बढ़त मिल चुकी है. जिसके बाद आज चौथे दिन दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया को तीसरा झटका लगा है. ब्राइडन कार्से ने शुभमन गिल को आउट कर पहेलियन भेज दिया है. जिसके बाद केएल राहुल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपना 18वां टेस्ट शतक जड़ा हैं. उन्होंने 87 गेंदों में 7 चौकें की मदद से ये कारनामा किया हैं. खबर लिखें जानें तक दूसरी पारी में भारत का स्कोर 102/3 (29.5 ओवर) था.

केएल राहुल ने जड़ा 18वां अर्धशतक

FIFTY!

KL Rahul gets to his 18th half-century in Test cricket 👌👌

💯 up for #TeamIndia in the second innings

