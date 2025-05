IPL 2025: बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में दिल्ली कैपिटल्स महिला और प्रिटोरिया कैपिटल्स के निदेशक सौरव गांगुली ने 04 मई को आंद्रे रसेल से मुलाकात की. कोलकाता नाइट राइडर्स ने ईडन गार्डन्स में राजस्थान रॉयल्स की मेजबानी की और गांगुली ने मैच के बाद आंद्रे रसेल से मुलाकात की. जिसमें रसेल की दमदार पारी की मदद से घरेलू टीम ने ठोस जीत हासिल की. गांगुली और रसेल के बीच दोस्ताना बातचीत हुई और कुछ रिपोर्टों के अनुसार, गांगुली ने रसेल से आगामी एसए20 2026 में प्रिटोरिया कैपिटल्स के लिए खेलने के लिए भी कहा.

Say Yellove to Urvil Patel! 💪🏻💛

PS: This young lion has the joint fastest 💯 in the Syed Mushtaq Ali Trophy to his credit!

Roar loud and proud, Urvil! 🦁🥳#WhistlePodu #Yellove 🦁💛 pic.twitter.com/hxyOzWVSnP

— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) May 5, 2025