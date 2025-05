IPL 2025: रोहित शर्मा, तिलक वर्मा और मुंबई इंडियंस के अन्य सितारों ने आईपीएल 2025 के फिर से शुरू होने से पहले प्रैक्टिस फिर से शुरू कर दिए है. बीसीसीआई (भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड) ने पहले घोषणा की थी कि आईपीएल 2025 17 मई को फिर से शुरू होगा और फाइनल जो पहले 25 मई को होने वाला था. अब 3 जून को होगा. मुंबई इंडियंस आईपीएल 2025 अंक तालिका में चौथे स्थान पर है. उसके पास दो मैच बचे हैं और वे प्लेऑफ़ में जगह पक्की करना चाहेंगे. मुंबई इंडियंस और आईपीएल द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में रोहित शर्मा और अन्य लोग नेट्स में कड़ी मेहनत करते नजर आए. मुंबई इंडियंस 21 मई को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अपना आईपीएल 2025 अभियान फिर से शुरू करेगी.

𝙋𝙧𝙚𝙥𝙨 𝙞𝙣 𝙥𝙡𝙖𝙘𝙚 💪@mipaltan are back to the grind, resuming their training with eyes on the Playoff spot 👊#TATAIPL pic.twitter.com/BvXURW2os9

— IndianPremierLeague (@IPL) May 14, 2025