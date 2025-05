IPL 2025: राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाज संदीप शर्मा की उंगली में फ्रैक्चर हो गया है और वह आईपीएल 2025 के बाकी बचे सीजन से बाहर हो गए हैं. इस अनुभवी खिलाड़ी ने इस सीजन में 10 मैचों में 9.89 की इकॉनमी रेट से नौ विकेट लिए हैं. उन्होंने डेथ ओवरों में अच्छा प्रदर्शन किया और राजस्थान की गेंदबाजी इकाई का अहम हिस्सा रहे हैं. उनके बाहर होने से टीम को बड़ा झटका लगा है. राजस्थान ने इस बात की पुष्टि की है और एक बयान जारी किया. जिसमें कहा गया है कि तेज गेंदबाज गुजरात टाइटन्स के खिलाफ पिछले मैच में चोटिल हो गया थे. साथ ही यह भी कहा गया है कि टीम बचे मैचों के लिए जल्द ही रिप्लेसमेंट का घोषण करेगी. बता दें की मुंबई इंडियंस के खिलाफ 1 मई को संदीप की जगह आकाश मधवाल मौका दिया. जिन्होंने डेथ ओवर में अच्छी गेंदबाजी की. लेकिन कोई सफलता नहीं मिली. वहीं राजस्थान की यह मैच 100 रन से हार गई और प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई.

Clapping for this warrior who fractured his finger but still put his body on the line to complete his spell for the team! 💗

Get well soon Sandy and comeback stronger 💪 pic.twitter.com/UA9aZTJOKr

— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) May 1, 2025