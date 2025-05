Ahmedabad Likely To Host IPL 2025 Final: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने टाटा आईपीएल 2025 के बचे हुए मुकाबलों को दोबारा शुरू होने की आधिकारिक घोषणा कर दी है. नए शेड्यूल के तहत बाकी के मैच 17 मई से खेले जाएंगे. बता दें कि भारत-पाकिस्तान (India-Pakistan War) के बीच तनाव के कारण ब्लैकआउट की वजह से 8 मई को धर्मशाला (Dharmsala) में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स (PBKS vs SC) का मैच बीच में ही रोक देना पड़ा था. बाकी के मैच भी स्थगित कर दिए गए थे, जिसके बाद नए शेड्यूल का इंतजार किया जा रहा था. आईपीएल को एक हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया गया था. निलंबन से आईपीएल के 16 मैच बाकी बच गए, जिनमें 12 लीग मैच और चार प्लेऑफ मैच शामिल हैं. इस बीच बीसीसीआई ने अभी तक आधिकारिक तौर पर फाइनल और पहले दो प्लेऑफ - क्वालीफायर 1 और एलिमिनेटर के लिए स्थानों का ऐलान नहीं किया है. क्रिकबज के रिपोर्ट के मुताबिक, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम को क्रमशः 1 और 3 जून को होने वाले क्वालीफायर 2 और फाइनल की मेजबानी के लिए चुना गया है. यह भी पढ़ें: IPL 2025 Resume: RCB की टीम को लग सकता हैं तगड़ा झटका, इन स्टार खिलाड़ियों का दोबारा खेलना मुश्किल

अहमदाबाद में खेला जा सकता हैं खिताबी मुकाबला:

