IPL 2025: रजत पाटीदार को इंडियन प्रीमियर लीग 2025 से पहले आधिकारिक तौर पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का कप्तान बनाया गया है. वह फ्रेंचाइजी के कप्तान के रूप में दक्षिण अफ्रीकी दिग्गज फाफ डु प्लेसिस की जगह लेने के लिए तैयार हैं. फाफ को आईपीएल 2025 मेगा नीलामी से पहले आरसीबी ने रिलीज कर दिया था. फिर पिछले साल मेगा नीलामी में दिल्ली कैपिटल्स ने फाफ डु प्लेसिस को खरीद लिया. इस बीच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें पूर्व कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने अपने उत्तराधिकारी को बधाई दी है. प्लेसिस ने कि वह "बैटन पास कर रहे हैं आपके पास एक महान नेतृत्व समूह है जो आपका समर्थन करने के लिए आपके साथ रहेगा". नीचे आप पोस्ट देख सकतें हैं.

Passing the Baton ft. Captain Faf du Plessis

Once an RCBian, always an RCBian! Former RCB Captain Faf congratulates Rajat on being named his successor at RCB, with a special request at the end that all of you would concur with. ❤‍🔥#PlayBold #ನಮ್ಮRCB #RCBCaptain #Rajat… pic.twitter.com/NJkuj71Dwn

— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) February 13, 2025