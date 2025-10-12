India Women National Cricket Team vs Australia Women National Cricket Team, ICC Womens World Cup 2025 13th Match Live Score Update: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का आगाज हो गया हैं. इस टूर्नामेंट का 13वां मुकाबला आज यानी 12 अक्टूबर को भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला विशाखापत्तनम (Visakhapatnam) के डॉ वाईएस राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम (Dr YS Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. दोनों टीमें इस प्रमुख टूर्नामेंट में अपने अभियान को मजबूत करने के लिए उतरेंगी, जिसमें भारत महिला टीम को दक्षिण अफ्रीका महिला टीम के खिलाफ मिली हार के बाद वापसी करनी होगी, जबकि ऑस्ट्रेलिया महिला टीम, जो वर्तमान में बिना हारे है, अपनी अजेयता बनाए रखने का प्रयास करेगी. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की अगुवाई हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) कर रहीं हैं. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की कमान एलिसा हीली (Alyssa Healy) के कंधों पर हैं. इस रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया 48.5 ओवरों में 330 रन बनाकर सिमट गई. ऑस्ट्रेलिया की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 331 रन बनाने हैं. लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम को पांचवां बड़ा झटका लगा हैं. ताहलिया मैकग्राथ 12 रन बनाकर दीप्ति शर्मा का शिकार हुई. ऑस्ट्रेलिया की टीम का स्कोर 279/5.

भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (India Women National Cricket Team vs Australia Women National Cricket Team Match Scorecard)

