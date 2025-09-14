Indian National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team, Asia Cup 2025 6th Match Live Score Update: एशिया कप 2025 का आगाज हो गया हैं. इस टूर्नामेंट का छठां मुकाबला आज यानी 14 सितंबर को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. टीम इंडिया (Team India) इस बार खिताब की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही है. टीम इंडिया जहां टूर्नामेंट की शुरुआत बड़ी जीत से करना चाहेगा, वहीं पाकिस्तान की टीम भी खतरनाक साबित हो सकती है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद हैं. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) कर रहें हैं. जबकि, पाकिस्तान की अगुवाई सलमान आघा (Salman Agha) के कंधों पर हैं. इस रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान के कप्तान सलमान आघा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम को छठा बड़ा झटका लगा हैं. मोहम्मद नवाज 0 रन बनाकर पवेलियन लौट गए हैं. पाकिस्तान की टीम का स्कोर 64/6.

पाकिस्तान की टीम का छठा विकेट गिरा:

OUT! Kuldeep Yadav has two wickets in two balls! He dismisses Mohammad Nawaz for golden duck! PAK 64/6 in 12.5 Overs | India vs Pakistan Live Score Updates of Asia Cup 2025 #INDvPAK | #INDvsPAK | #AsiaCup | #AsiaCup2025 | #India | #Pakistan https://t.co/ofjev6hWZm — LatestLY (@latestly) September 14, 2025

