England National Cricket Team vs India National Cricket Team, 3rd Test Match 2025 Day 4 Live Score Update: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का तीसरा मुकाबला 10 जुलाई से खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लंदन (London) के लॉर्ड्स (Lords) में खेला जा रहा हैं. दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 337 रनों से करारी शिकस्त दी. इसके साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली हैं. इस टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड की कमान बेन स्टोक्स (Ben Stokes) के कंधों पर हैं. जबकि, टीम इंडिया की अगुवाई शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं. तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक दूसरी पारी में इंग्लैंड की टीम ने एक ओवर में बिना विकेट गवाएं दो रन बना लिए थे. आज यानी 13 जुलाई को चौथे दिन का खेल जारी हैं. इस रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहली पारी में बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की पूरी टीम 112.3 ओवरों में 387 रन बनाकर सिमट गई. इसके बाद टीम इंडिया की पहली पारी 119.2 ओवरों में 387 रन बनाकर सिमटी गई. दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम को पहला बड़ा झटका लगा हैं. सलामी बल्लेबाज बेन डकेट 12 रन बनाकर मोहम्मद सिराज का शिकार हुए. इंग्लैंड की टीम का स्कोर 22/1.

