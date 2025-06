India National Cricket Team vs England National Cricket Team Match Scorecard: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 5 मैचों की टेस्ट सीरीज(Test Series) का पहला मुकाबला 20 जून(शनिवार) से लीड्स(Leeds) के हेडिंग्ले ग्राउंड्स(Headingley Grounds) में खेला जा रहा हैं. जिसमे भारत और इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने अहमदाबाद में हुए दुखद एयर इंडिया विमान दुर्घटना के पीड़ितों के सम्मान में काली बांह की पट्टियाँ पहनीं और एक पल का मौन रखा. 12 जून को तब त्रासदी हुई जब 200 से अधिक लोगों को लेकर जा रहा एयर इंडिया का विमान AI171 उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें जमीन पर मौजूद लोगों सहित 274 लोगों की मौत हो गई.

Both teams will wear black armbands today as a mark of respect for those who lost their lives in the Air India plane crash.

Out thoughts are with all those affected by the terrible events that took place in Ahmedabad last week 🖤 pic.twitter.com/xojt3zENLZ

