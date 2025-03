IND vs NZ, Glenn Phillips Catch Video: ग्लेन फिलिप्स ने एक बार फिर किया कमाल, हवा में उड़कर लपका हैरतअंगेज कैच; यहां देखें वीडियो

India National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team, ICC Champions Trophy 2025 Finals Live Score Update: आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 (ICC Champions Trophy 2025) का फाइनल मुकाबला आज यानी 9 मार्च को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम (Dubai International Stadium) में खेला जा रहा हैं. भारतीय टीम एक बार फिर आईसीसी टूर्नामेंट का फाइनल खेलने के लिए तैयार है. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की अगुवाई रोहित शर्मा (Rohit Sharma) कर रहे हैं. जबकि, न्यूजीलैंड की कमान मिशेल सैंटनर (Mitchell Santner) के कंधों पर हैं. इस रोमांचक मुकाबले में न्यूजीलैंड के कप्तान मिशेल सैंटनर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने निर्धारित 50 ओवरों में सात विकेट खोकर 251 रन बनाए. टीम इंडिया को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 252 रन बनाने हैं. लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया को 105 रन पर पहला बड़ा झटका लगा. इस टूर्नामेंट से पहले ही ग्लेन फिलिप्स ने कुछ शानदार कैच लिए थे लेकिन इस टूर्नामेंट में विराट कोहली का कैच लेकर उन्होंने तहलका मचा दिया था. अब फाइनल में ग्लेन फिलिप्स ने फिर अपनी फील्डिंग का जलवा दिखाया और शुभमन गिल का शानदार कैच लपक लिया.

ग्लेन फिलिप्स ने एक बार फिर किया कमाल, हवा में उड़कर लपका हैरतअंगेज कैच:

Flying man does it again 😱

What a catch by Glenn Phillips 🫡#INDvsNZ #ChampionsTrophy2025 pic.twitter.com/CXlmPIJpfo

— 𝐊𝐀𝐑𝐍𝐀 🏹🌞🇮🇳 (@Suryaputhra07) March 9, 2025