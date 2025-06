Hardik Pandya On T20 World Cup 2024 Win: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(India National Cricket Team) के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या ने 29 जून 2024 को बारबाडोस में मिली ऐतिहासिक टी20 वर्ल्ड कप जीत को याद करते हुए सोशल मीडिया पर एक भावुक वीडियो शेयर किया. उन्होंने कैप्शन में लिखा, "एक ऐसा दिन जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा. एक ऐसा दिन जिसे हम सभी कभी नहीं भूलेंगे. पूरे भारत के लिए" पंड्या ने टूर्नामेंट में 150 के स्ट्राइक रेट से 144 रन बनाए और 11 विकेट झटके थे, जिसमें फाइनल में तीन अहम विकेट भी शामिल थे. मुश्किल आईपीएल 2024 सीज़न के बाद पंड्या के लिए यह जीत एक जबरदस्त वापसी थी. उनकी अंतिम ओवर की शांत और निर्णायक गेंदबाज़ी ने भारत की जीत की नींव रखी. यह जीत न सिर्फ टीम इंडिया के लिए खास थी, बल्कि 11 साल बाद कोई आईसीसी ट्रॉफी जीतकर देशभर के करोड़ों फैंस का दिल जीत लिया.

वीडियो शेयर कर भावुक हुए हार्दिक पंड्या

A day I'll never forget. A day we'll never forget. For all of us, India 🇮🇳❤️ pic.twitter.com/gWxxbdcCv0

— hardik pandya (@hardikpandya7) June 29, 2025