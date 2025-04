SRH Cricketers Declared Safe After Fire Broke Out: 14 अप्रैल(सोमवार) को हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित पार्क हयात होटल में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, जहां होटल की पहली मंजिल पर अचानक आग लग गई. आग लगने के बाद पूरे इलाके में घना धुआं फैल गया. घटना की जानकारी मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर तुरंत काबू पाया गया. इस होटल में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ठहरी हुई है, जो आईपीएल 2025 के अपने घरेलू मैचों के दौरान इसी होटल को अपना ठिकाना बनाए हुए है. राहत की बात यह रही कि आग की इस घटना में सनराइजर्स हैदराबाद के सभी खिलाड़ी पूरी तरह सुरक्षित बताए गए हैं.

सनराइजर्स हैदराबाद के सभी खिलाड़ी सुरक्षित; देखें वीडियो

A fire broke out at the Park Hayatt hotel in Hyderabad's Banjara Hills on Monday, April 14. The Sunrisers Hyderabad team is currently staying at the hotel

*ALL PLAYERS ARE SAFE*#parkhayatt pic.twitter.com/hT0tI6npyA

