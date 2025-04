DC vs MI IPL 2025: आईपीएल 2025 में 13 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स बनाम मुंबई इंडियंस मैच के दौरान करुण नायर और जसप्रीत बुमराह के बीच तीखी नोकझोंक हुई. इस मैच में करुण नायर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 40 गेंदों पर 89 रन बनाए और उस पारी में उन्होंने जसप्रीत बुमराह को कई चौके और छक्के लगाए. इस मैच में नायर ने बुमराह के खिलाफ 9 गेंदों में 22 रन बनाए. मुंबई के खिलाफ करुण नायर ने 22 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान उन्हें मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज के साथ कुछ शब्दों का आदान-प्रदान करते देखा गया. दरअसल, जसप्रीत करुण नायर बुमराह की गेंद फुल टॉस गेंद पर दो रन लेते समय गलती से धक्का दे दिए. जिसके बाद उन्होंने ने तुरंत माफी के रूप में अपने हाथ उठाए. लेकिन फिर भी दोनों क्रिकेटरों के बीच तीखी नोकझोंक हुई जिसके बाद करुण नायर को हार्दिक पांड्या को कहानी का अपना पक्ष समझाते हुए देखा गया. जिसपर रोहित शर्मा ने मजेदार रिएक्शन दिया. नीचे आप वीडियो देख सकतें हैं.

