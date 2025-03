RCB Unbox Event 2025 Date: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने आईपीएल 2025 सीजन से पहले अपने बहुप्रतीक्षित अनबॉक्स इवेंट की घोषणा कर दी है, जो 17 मार्च 2025 को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा. हर साल इस इवेंट में टीम अपनी नई जर्सी का अनावरण करती है और नए कप्तान को प्रशंसकों के सामने पेश किया जाता है. इस बार आरसीबी ने रजत पाटीदार को टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है, जो इस इवेंट में आधिकारिक रूप से प्रशंसकों के सामने आएंगे. इस इवेंट में प्रशंसकों को अपनी टीम और खिलाड़ियों से मिलने का अवसर मिलेगा, जिससे आईपीएल 2025 को लेकर उत्साह और बढ़ जाएगा.

आरसीबी अनबॉक्स इवेंट 2025

The #RCBUnbox is back, bigger, better and bolder! 💥

Mark your calendars, March 17 2025 it is. 📅

📍 M Chinnaswamy Stadium

Stay tuned for the event line up. 🎺🎶🏏 pic.twitter.com/WZ5TjOmc4I

— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) March 3, 2025