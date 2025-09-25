Alex Carey's Father Gordon Carey Dies: एक दुखद घटना में, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एलेक्ज़ केरी के पिता का लंबी कैंसर लड़ाई के बाद निधन हो गया. कैरी के पिता को 2021 में क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया (CLL) और एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया (ALL) का निदान हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें उसी वर्ष दिसंबर में गाब्बा में अपने बेटे के टेस्ट डेब्यू का मौका चूकना पड़ा क्योंकि वे कीमोथेरेपी से गुजर रहे थे. एलेक्स कैरी ने 25 सितंबर को सोशल मीडिया पर अपने पिता के साथ एक तस्वीर शेयर की और कैप्शन लिखा, “Rest in Peace Dad, I love you”

एलेक्स कैरी के पिता गॉर्डन कैरी का निधन

Really sad news with the passing of Alex Carey's father Gordon. 😢 Condolences to Alex and the family. pic.twitter.com/uNSESfFCVm — CricBlog ✍ (@cric_blog) September 25, 2025

