Australia National Cricket Team vs India National Cricket Team: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अक्टूबर महीने में तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) और पांच मैचों की टी20 सीरीज (T20I Series) खेला जाना हैं. लंबे इंतज़ार के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज़ 19 अक्टूबर से पर्थ में शुरू होने जा रही है. तीन मैचों की यह सीरीज़ बेहद खास होगी क्योंकि इसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली की अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी होगी. दोनों दिग्गज खिलाड़ी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की जीत के बाद पहली बार मैदान पर उतरेंगे. स्टार स्पोर्ट्स ने इस सीरीज़ का प्रोमो जारी किया है, जिसमें विराट और रोहित नजर आ रहे हैं. प्रोमो का कैप्शन था. “RO-KO आर बैक एंड दे मीन बिज़नेस इन ऑस्ट्रेलिया!” बता दें, रोहित की कप्तानी अब शुभमन गिल को सौंप दी गई है.

देखें भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया 2025 वनडे सीरीज़ का प्रोमो

RO-KO are back and they mean business in Australia! Will the iconic duo light it up against their toughest rivals? 🇮🇳🔥#AUSvIND 👉🏻 Starts OCT 19 pic.twitter.com/PoxnLjjZDv — Star Sports (@StarSportsIndia) October 7, 2025

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)