Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 का 58वां मुकाबला बेंगलुरु(Bengaluru) के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम(M.Chinnaswamy Stadium) में खेला जाना था, लेकिन बारिश की वजह से मैच रद्द हो गया. बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में एक बेहद भावुक पल उस समय देखने को मिला जब बारिश से भीगा हुआ शाम का माहौल विराट कोहली की टेस्ट क्रिकेट से विदाई को मानो प्रकृति ने भी सलामी दी. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के बीच IPL 2025 का मुकाबला बारिश के चलते अधर में लटक गया, लेकिन उसी दौरान मैदान के ऊपर सफेद कबूतरों का झुंड उड़ता नजर आया. जो कोहली के लाल गेंद करियर को एक काव्यात्मक विदाई की तरह महसूस हुआ. स्टेडियम में मौजूद फैन्स के लिए यह नजारा भावनाओं से भर देने वाला था.

सफ़ेद कबूतरों ने विराट कोहली को दी ट्रिब्यूट

just WOW!🥺♥️

nature's tribute to #ViratKohli as well...😍

🕊🏟🕊

even the whites in the sky made rounds over #Chinnaswamy

-- WhiteArmy🤍#RCBvKKR #IPL2025 #RCB pic.twitter.com/cFJw12bDbP

