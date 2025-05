Online And Offline Betting Apps: देश में लगातार बढ़ते अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की मांग कर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है. याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई गई. याचिका दायर कर ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स और फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप्स पर सख्त नियम और कानून बनाने की भी मांग की गई है. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से एक जनहित याचिका (PIL) पर जवाब मांगा है, जिसमें सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी ऐप्स को विनियमित करने की मांग की गई है.

