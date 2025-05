आज 14 मई को सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत को एक वादी से हिंदी और पंजाबी में बातचीत करते देखा गया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत की कोर्ट रूम में हुई बातचीत भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है. "हम ऑर्डर करेंगे फिर डिप्टी कमिश्नर जो करना करेगा. किसी को भी भरोसा करके कुछ न करना... त्वाडा कोई रिश्तेदार बन के आ जाए.. कुछ न करना है." न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने लिटीगेंट से कहा. उसने महिला से यह भी कहा कि जब तक वह वहां है, जमीन उसकी है. "माता जी जब तक है उनकी ज़मीन है.. बेचना है तो तब बेचना जब चंगा रेट मिले. अब और कोई मुकदमा नहीं.. अब पूरी जिंदगी वाहे गुरु का नाम लो और आराम करो." सुप्रीम कोर्ट के जज ने आगे कहा. यह भी पढ़ें: ‘Unnatural Sex With Wife a Punishable Offence': हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि पति पर धारा 377 के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता

Justice Surya Kant interacts with a litigant in Hindi and Punjabi:

Justice Kant: Humm order karenge fir Deputy commissioner jo kaarna kaarega. Kisi ko bhi trust karke kuch na karna... Twada koi relative ban ke aajaye.. kuch na karna hai. Mata ji jab tak hai unki jameen hai..… pic.twitter.com/PPBbArUBKM

— Bar and Bench (@barandbench) May 14, 2025