बुलंदशहर, 2 अक्टूबर: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से एक चौंकाने वाली चोरी की घटना सामने आई है. डीएम रोड पर स्थित एक फेमस ज्वेलरी शोरूम में एक जोड़े ने ग्राहक बनकर घुसने के बाद ₹6 लाख से अधिक मूल्य का सोने का हार चुरा लिया. यह पूरी घटना दूकान में मौजूद सीसीटीवी में कैद हो गई. फुटेज में देखा जा सकता है कि महिला जौहरी से एक-एक कर हार दिखाने को कहती है और फिर चालाकी से एक हार अपनी गोद में रख लेती है. इसी दौरान वह एक हार का डिब्बा अपनी साड़ी के नीचे छिपा लेती है, जबकि दुकानदार अन्य हार दिखाने में व्यस्त होता है. दुकानदार ने जब सीसीटीवी फूटेज चेक किया तो हार के चोरी होने का पता चला. दुकानदार ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस दंपत्ति की तलाश में जुटी हुई है. यह भी पढ़ें: 'Movie-Like' Robbery Video: महाराष्ट्र के धाराशिव में चलती ट्रक में चोरी कैमरे में कैद, 6 गिरफ़्तार (वीडियो देखें)

बुलंदशहर में दंपत्ति ने ज्वेलरी शॉप से चुराए 6 लाख के सोने के गहने

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)