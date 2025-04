टेक्सास के ऑस्टिन शहर में एक चौंकाने वाली घटना में एक व्यक्ति को एक ऊंची इमारत पर एक निर्माण क्रेन से झूलते हुए देखा गया, जिससे देखने वालों में दहशत फैल गई. वायरल वीडियो में कैद हुए इस नाटकीय दृश्य में व्यक्ति को क्रेन के किनारे से झूलते हुए दिखाया गया है, जबकि दर्जनों लोग इस स्टंट को देखने के लिए इकट्ठा हुए थे. पुलिस ने घटनास्थल पर कार्रवाई की, जहां कथित तौर पर वह व्यक्ति क्रेन के अंत से खुद को दूर खींच रहा था. अधिकारियों ने उस क्षेत्र को खाली करा लिया, इससे पहले कि वह व्यक्ति क्रेन की सीढ़ी पर चढ़कर इमारत में प्रवेश कर पाता. व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है और जांच जारी रहने के कारण कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है. यह भी पढ़ें: Dangerous Stunt Video: चलती ट्रेन में खतरनाक स्टंट करते समय फिसला शख्स, बाहर लटकने का वीडियो वायरल

NEW: Man seen swinging from the edge of a construction crane in downtown Austin, Texas.

Dozens of people gathered to watch the individual swing back and forth and police were eventually called.

According to Fox 7 Austin, when police arrived, the man was “repelling from the end… pic.twitter.com/3IlTBRBoPx

— Collin Rugg (@CollinRugg) April 22, 2025