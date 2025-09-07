तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले के पनरुति में 4 महिलाओं द्वारा एक महिला को क्रूरता से मारने का वीडियो सामने आया है. वायरल वीडियो में 4 महिलाएं एक महिला को जमीन विवाद को लेकर पेड़ से बांधकर पिटती नज़र आ रही हैं. यही नहीं चारों ने मिलकर पीड़िता के कपड़े तक फाड़ दिए. एक महिला होकर भी उन्होंने दूसरी महिला के साथ हैवानियत की, उसकी साड़ी उतारी, उसके बाल खींचे और उसे पेड़ से बांधकर पिटते हुए देखा जा सकता है. वहीं जब कोई बीच बचाव करने आया तो एक महिला को उसे डंडे दिखाकर भगाते हुए देखा जा सकता है. घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं तीन अभी तक फरार हैं. यह भी पढ़ें: Bareilly Shocker: बरेली में शादी-शुदा व्यक्ति ने कई बार किया 11 वर्षीय लड़की का रेप, बच्ची ने दिया लड़के को जन्म

