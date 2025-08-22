इंटरनेट पर एक खतरनाक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक छोटे से बच्चे को सांप (Snake) पकड़ते हुए देखा जा सकता है. इस इस दौरान बच्चे ने हाथ में कुछ भी नहीं पहन रखा है. यह वीडियो देखने के बाद लोग अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि,' यह छोटे बच्चे के लिए खतरनाक है. वहीं दूसरे ने लिखा कि,'सांप के दांत तोड़ दिए गए हैं, इसलिए उसके काटने का डर ख़त्म हो गया है. वहीं एक यूजर का कहना है कि यह रैट स्नेक है, जो खेतों में रहते हैं और चूहे खाते हैं. ये फसलों के लिए लाभदायक होते हैं, क्योंकि ये चूहों को खाकर फसल को ख़राब होने से बचा लेते हैं. यह भी पढ़ें: Viral Video: लोगों की आवाज सुनकर डर के मारे सहम गया विशालकाय किंग कोबरा, फिर जो हुआ… देखकर नहीं होगा यकीन

छोटे से बच्चे ने नंगे हाथ पकड़ा लिया खतरनाक सांप

