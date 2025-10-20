इंटरनेट पर दिल को छू लेने वाला एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट में लगी भीषण आग से एक दमकल कर्मी ने कुत्ते को बचाने के बाद उसके मालिक से मिलवाया. दिल को छू लेने वाला यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है. वीडियो देख लोग दमकल कर्मी की सराहना कर रहे हैं, जिसने बिना किसी स्वार्थ या पहचान के कुत्ते को अपनी जान पर खेलकर बचाया. वीडियो में देखा जा सकता है जब दमकलकर्मी कुत्ते को हाथ में लेकर आया कुत्ता काफी डरा हुआ है, अपने मालिक से मिम्लने के बाद कुत्ता और मालिक दोनों इमोशनल हो जाते हैं. यह भी पढ़ें: VIDEO: ट्रेन में खाना ऑर्डर करने से पहले सावधान! जूठे डिब्बों को धोकर फिर से कर रहे इस्तेमाल, पैंट्री कार का यह घिनौना वीडियो वायरल
फायर फाइटर ने अपार्टमेंट में लगी आग से कुत्ते को बचाया
