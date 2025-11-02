Bengaluru Frying Pan Helmet Viral: बेंगलुरु के ट्रैफिक का एक मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हंसने पर मजबूर कर दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, रूपेना अग्रहारा (Roopena Agrahara) इलाके में एक बाइक सवार ट्रैफिक चालान से बचने के लिए अपने सिर पर फ्राइंग पैन पहने हुए देखा गया. इस अनोखे "जुगाड़ हेलमेट" ने राहगीरों और ट्रैफिक पुलिस दोनों को हैरान कर दिया. सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में, शख्स आराम से बाइक की पिछली सीट पर बैठा दिखाई दे रहा है और उसने फ्राइंग पैन ऐसे पहना हुआ है, ऐसे लग रहा है जैसे वह असली हेलमेट हो.

इस वीडियो को अब तक 3,00,000 से ज्यादा बार देखा जा चुका है. कुछ लोगों ने इसे "बेंगलुरु का सबसे व्यस्त पल" कहा, तो कई लोगों ने सड़क सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसी हरकतें जानलेवा साबित हो सकती हैं.

Man Wears Frying Pan as Helmet to Dodge Challan in Bengaluru

Peak Bengaluru moment! In a scene straight out of a comedy sketch, a pillion rider near Roopena Agrahara was spotted trying to escape a traffic challan by covering his head with wait for it a frying pan instead of a helmet.Yes, a frying pan. Because apparently, when life gives… pic.twitter.com/jhFWCTrvKi — Karnataka Portfolio (@karnatakaportf) November 1, 2025

