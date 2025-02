मुंबई में एक चौंकाने वाली घटना में एक शराबी बाइक सवार को फुटपाथ पर बाइक चलाने के लिए पूछे जाने पर एक बुजुर्ग पैदल यात्री पर हमला करते हुए कैमरे में कैद किया गया. एक एक्स यूजर द्वारा शेयर किए गए वीडियो में बाइक सवार बुजुर्ग व्यक्ति को धक्का देकर जमीन पर गिराता हुआ और उसे गालियां देता हुआ दिखाई दे रहा है. वायरल हो रहे वीडियो में दिख रहा है कि बाद में बाइक सवार बुजुर्ग व्यक्ति को थप्पड़ मारता है, जब वह जमीन से उठता है. सड़क पर जाने के लिए कहे जाने पर बाइक सवार भड़क गया और उसने उस व्यक्ति पर हमला कर दिया. वीडियो के वायरल होने के बाद, मुंबई पुलिस ने प्रतिक्रिया देते हुए, गवाह से आगे की कार्रवाई के लिए निकटतम थाने में शिकायत दर्ज कराने का आग्रह किया. यह भी पढ़ें: Woman Slaps Man: कानपुर के बेकनगंज बाजार में महिला ने गलत तरीके से छूने पर शख्स को 48 सेकंड में 14 बार मारे थप्पड़, वीडियो वायरल

@CPMumbaiPolice @MTPHereToHelp FYI. Riding on footpath, no helmet, drunken ( as mentioned by people seen in vdo), rowdiness, beating an older person on asking to ride down, using filthy words; I asked not to use those due to kids, threatened to throw beer bottle at my home later! pic.twitter.com/A0lVgyXKCe

