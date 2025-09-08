अपने लाइफ पार्टनर को खोने से बड़ा कोई दुख हो ही नहीं सकता है. चाहे वो इंसान हो या जानवर. ऐसा ही एक वीडियो इंटरनेट पर सामने आया है, जिसमें एक नागिन को आपने मरे हुए नाग की मौत का शोक मनाते हुए देखा जा सकता है. यह घटना मध्य प्रदेश के शिवपुरी की है. जहां जेसीबी मशीन से कुचले जाने के बाद सांप की मौत हो गई. इस दौरान नागिन को मरे हुए सांप के पास बैठे हुए देखा जा सकता है. वीडियो में नाग ज़मीन पर बेजान पड़ा है, जबकि नगीन उसके सामने बैठी है, मानो उसे कोई सुध बुध ही नहीं है. एक पल के लिए तो वह हिलती भी नहीं, मानो उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि उसका साथी अब इस दुनिया में नहीं रहा. यह भी पढ़ें: Goregaon Python Video: मुंबई के गोरेगांव चेक नाका के पास घर में मिला विशाल अजगर, वीडियो में दिखा डरावना रूप

शिवपुरी में नाग की मौत के बाद घंटों सांप के पास बैठी रही नागिन

