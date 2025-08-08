सोशल मीडिया पर एक मज़ेदार वीडियो खूब सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें एक थाई चोर एक महिला को लूटने की कोशिश में नाकाम रहने के बाद माफ़ी मांग रहा है. लेकिन इस नाकाम कोशिश के लिए उसे नकद इनाम भी मिलता है. यह पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और अब वायरल हो रही है. वायरल वीडियो में चोर अपनी पहचान छिपाने के लिए चेहरे पर मास्क और मोटरसाइकिल का हेलमेट पहने हुए दिखाई दे रहा है. वह महिला के पीछे से उसके पास गया और उसका सोने का हार छीनने की कोशिश की. हालांकि वह हार तोड़ने में कामयाब रहा, लेकिन उसे छीन नहीं पाया. जैसे ही महिला ने पलटवार किया, चोर ने तुरंत हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी. स्तब्ध महिला, जो अभी-अभी हुई घटना को पचा नहीं पा रही थी, सदमे में खड़ी रही. चोरी में नाकाम होने के बाद भी, चोर भागा नहीं. इसके बजाय उसने कुछ पैसे मांगे, और डरी हुई महिला ने तुरंत उसे लगभग 100 baht नकद दे दिए. यह भी पढ़ें: Juhu Theft Case: मुंबई की जुहू पुलिस की कार्रवाई, बंद घर से करोड़ों की चोरी, मामले में दो आरोपियों को दबोचा

थाईलैंड में महिला की चेन चोरी नहीं कर सका तो मांग ली माफ़ी

