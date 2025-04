एक वायरल वीडियो में जज एक व्यक्ति से स्थिर आय के बिना शादी करने के लिए सवाल कर रहे हैं, जिसने भारत में शादी और वित्त के बारे में बहस को फिर से हवा दे दी है. कोर्टरूम क्लिप में जज उस व्यक्ति से सवाल करते हैं, जो एक डॉक्टर है, और पूछते हैं, “अगर आय नहीं थी तो आपने शादी क्यों कर ली?” जज फिर कहते हैं कि केवल वकीलों को बिना आय के शादी करने का अधिकार है. डॉक्टरों को नहीं इस बातचीत ने सोशल मीडिया पर आक्रोश पैदा कर दिया है, जिसमें यूजर्स बयान की वैधता और निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं. कई लोगों का तर्क है कि दोनों भागीदारों की वित्तीय स्थिति की समान रूप से जांच की जानी चाहिए. अन्य लोगों ने जज की टिप्पणी को प्रतिगामी और अभिजात्यवादी बताते हुए आलोचना की और कहा कि शादी के बाद आय खोना कोई अपराध नहीं है. यह भी पढ़ें: 'पहली पत्नी से तलाक लिए बिना धोखे पर आधारित सहवास बलात्कार के समान है' - तेलंगाना हाई कोर्ट

अगर इनकम नहीं थी तो आपने शादी क्यों कर ली, जज ने उठाए सवाल

Why did you get married without any income? pic.twitter.com/iwqf0K5Sea — ShoneeKapoor (@ShoneeKapoor) April 1, 2025

नेटिज़ेंस ने जज की टिप्पणी पर सवाल उठाए..

Why did you get married without any income? pic.twitter.com/iwqf0K5Sea — ShoneeKapoor (@ShoneeKapoor) April 1, 2025

फेल मैरेज का ज्यूडिशरी को ठहराया जिम्मेदार

Why did you get married without any income? pic.twitter.com/iwqf0K5Sea — ShoneeKapoor (@ShoneeKapoor) April 1, 2025

बिना इनकम वाले से महिला ने क्यों शादी की?

Why did you get married without any income? pic.twitter.com/iwqf0K5Sea — ShoneeKapoor (@ShoneeKapoor) April 1, 2025

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)