इंटरनेट पर भाभी के डांस का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पीले रंग की ड्रेस में 'इश्क की गली विच नो एंट्री' गाने पर डांस करते हुए देखा जा सकता है. वीडियो में साफ़ दिखाई दे रहा है कि हल्दी का फंक्शन है. बैग्राउंड में हल्दी लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है. भाभी के जबरदस्त डांस स्टेप्स देख लोग उनके डांस के दीवाने हो गए हैं. एक दिन पहले पोस्ट किये गए इस वीडियो को एक लाख से भी ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. यह डांस वीडियो लोगों को काफी पसंद आ रहा है. यह भी पढ़ें: Desi Bhabhi Dance: गुलाबी साड़ी में भाभी ने किया ऐसा धमाकेदार डांस, VIDEO देख लोग हो गए दीवाने

हल्दी फंक्शन में भाभी का डांस

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)