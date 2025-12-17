Viral Video: ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) के नॉलेज पार्क (Knowledge Park) में मंगलमय कॉलेज (Mangalmay College) में छात्रों और कैंटीन स्टाफ के बीच झड़प हो गई. छात्रों का आरोप है कि कॉलेज की कैंटीन (College Canteen) में परोसे गए छोले भटूरे (Chole Bhature) में कीड़े मिले थे. यह मामला तब सामने आया जब छात्र खाना खा रहे थे और उन्हें खाने में कीड़े (Worms) मिले. इसके बाद, छात्रों ने तुरंत खाना खाना बंद कर दिया, फिर उन्होंने कैंटीन और कॉलेज के गेट पर विरोध प्रदर्शन किया. स्थिति बिगड़ गई और छात्रों और स्टाफ के बीच लड़ाई हो गई, जिसके दौरान कैंटीन में तोड़फोड़ की गई. इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं, जो तेजी से लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Worms Found In Mid-Day Meal: कर्नाटक में स्कूल के बच्चों की सेहत से खिलवाड़! मिड-डे मील के खाने में मिले कीड़े

मंगलमय कॉलेज कैंटीन में छोले भटूरे में निकले कीड़े, मारपीट

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)