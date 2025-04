Fact Check: बेंगलुरु में Smooch Cab? क्या यह ऐप वाकई में कपल्स को दे रहा है निजी समय? जानें इसकी सच्चाई

Smooch Cab in Bengaluru? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर एक पोस्ट में दावा किया गया है कि 'स्मूच कैब्स' (Smooch Cab) अब कर्नाटक (Karnataka) के बेंगलुरु (Bengaluru) में चल रही है. जैसा कि नाम से पता चलता है, यह निजी कैब सेवा (Cab Service) विशेष रूप से शहर में कपल्स के लिए डिजाइन की गई है, जो उन्हें अपनी सवारी के दौरान ‘निजी समय’ का आनंद लेने के लिए एक स्थान प्रदान करती है. बताया जा रहा है कि जो कपल्स रोमांटिक समय बिताने के लिए एक निजी जगह की तलाश कर रहे हैं, वो अब स्मूच कैब्स ऐप के साथ कैब सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन इसकी सच्चाई तो कुछ और ही है. दरअसल, एक एक्स यूजर ने एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा- हमने @SchmoozeX द्वारा एक स्मूच कैब देखी ??????!!!😭 मैं नहीं बता सकता कि अंदर क्या हुआ, लेकिन मैं इसे गोपनीयता के लिए 10/10 दूंगा. इस पोस्ट पर जवाब देते हुए एक मीम-आधारित डेटिंग ऐप शमूज ने कहा- अभी अपनी बुकिंग करें केवल 1 अप्रैल तक वैध, जिसका अर्थ है कि यह एक अप्रैल फूल प्रैंक था. यह भी पढ़ें: नकली सांप डालकर शख्स ने किया रिक्शे वाले के साथ मजाक, फिर जो हुआ… Viral Video देख उड़ जाएंगे होश

क्या अब बेंगलुरु में भी स्मूच कैब उपलब्ध है?

We spotted a Smooch Cab by @SchmoozeX??????!!!😭

I can’t tell what happened inside but I'd give it a 10/10 for privacy😂 pic.twitter.com/qs6X4h9vv2

— Anushka (@Kulfei) March 31, 2025