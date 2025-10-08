उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है. जिसके ठेले पर बिकनेवाली खाने-पीने वाली चीजों पर सवाल खड़ा कर दिए हैं. एक महिला ने जूस विक्रेता को रंगे हाथों पकड़ा. महिला ने बताया कि जूस विक्रेता ने पहले अपने गुप्तांग को एक कपड़े से साफ किया और फिर उसी कपड़े से जूस बनाने के बर्तन को पोछा. इस शर्मनाक घटना को देखकर महिला ने तुरंत विरोध जताया और पूरी घटना का वीडियो बना लिया. महिला ने जूस विक्रेता को पता कि उसने पूरी घटना देखी और जब उसने झूठ बोला तो महिला ने विक्रेता को एक तमाचा भी लगाया. इस हरकत के लिए जूस वाले ने महिला के सामने हाथ जोड़े और इस मामले को रफा- दफा करने को कहा. लेकिन महिला ने पुलिस बुलाई, पुलिस ने विक्रेता के खिलाफ कारवाई की और उस पर जुर्माना भी लगाया. यह भी पढ़ें: VIDEO: छात्रा से की छेड़खानी तो ग्रामीणों ने सिखाया सबक, मनचले का आधा सिर और आधी मूंछ मुंडवा दी, बुलंदशहर का वीडियो आया सामने

देहरादून में जूस विक्रेता ने प्राइवेट पार्ट साफ करने के बाद कपड़ा बर्तन में रखा

