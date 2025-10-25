नेवला और सांप दोनों जानी दुश्मन है, नेवला ही एक ऐसा प्राणी है जिससे सांप डरते हैं और दम दबाकर भाग जाते हैं. लेकिन नेवला अपने दुश्मन को बचकर भागने नहीं देता है. इंटरनेट पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें बीच सड़क पर कोबरा और नेवला दिखाई दे रहे हैं. नेवले को देखकर कोबरा भागने की कोशिश करता है, लेकिन नेवला अपने दुश्मन को बचकर भागने नहीं देता है और उसके साथ लड़ाई करने लगता है. कोबरा बार बार बचने की कोशिश करता है लेकिन नेवले से बच नहीं पाता है. यह भी पढ़ें: Cobra Vs Mongoose Fight: यूपी के औरैया में बीच सड़क पर कोबरा और नेवले के बीच हुई जानलेवा लड़ाई, देखें कौन हारा और कौन जीता

चौल-रेवदंडा बाईपास पर कोबरा और नेवले के बीच हुई जानलेवा लड़ाई

View this post on Instagram A post shared by Vadalwara Live (@vadalwaralive)

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)