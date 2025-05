चीन में एक फैक्ट्री से CCTV वीडियो फुटेज वायरल हो गया है, जिसमें एक ह्यूमनॉइड रोबोट को हिंसक तरीके से हाथ-पैर मारते और अपने बंधनों से मुक्त होने का प्रयास करते हुए देखा गया. एक छोटी क्रेन से लटका हुआ, रोबोट अचानक अपने हाथों को आक्रामक तरीके से हिलाने लगा, जिससे आस-पास के कर्मचारी डर के मारे झुक गए और दूर चले गए. जैसे ही वह आगे की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दिया, दृश्य तुरंत अराजक हो गया, जिसमें एक कर्मचारी ने अपना चेहरा छिपा लिया और दूसरा सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए पीछे हट गया. इस परेशान करने वाली घटना ने ऑनलाइन व्यापक चिंता पैदा कर दी है, कई लोगों ने इसे एक भयावह भविष्य की भयावह झलक कहा है. यह भी पढ़ें: Robot Video: चीन में छोटे रोबोट ने बड़े रोबोट का किया अपहरण! वीडियो में देखें AI का खौफनाक दुरुपयोग

VIDEO: Watch the chilling moment humanoid robot wakes up and starts attacking its handlers in China pic.twitter.com/37BzfZlYLW

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) May 6, 2025