नरसिंगी पुलिस स्टेशन की सीमा के अंतर्गत अलकापुर टाउनशिप में चेन स्नेचिंग की एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां अलकापुर टाउनशिप स्पोर्ट्स पार्क के पास अकेली टहल रही एक महिला को निशाना बनाया गया. रिपोर्ट के अनुसार, महिला का पीछा कर रहा एक अज्ञात संदिग्ध व्यक्ति अचानक उसके गले से सोने की चेन झपटने लगा. इसके बाद अपराधी ने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और फिर मौके से भाग गया. पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिससे पुलिस जांच के लिए अहम सबूत मिल गए. स्थानीय अधिकारियों ने मामला दर्ज कर लिया है और संदिग्ध को पकड़ने के लिए जांच शुरू कर दी है. सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण करने और अपराधी की पहचान करने के प्रयास जारी हैं. यह भी पढ़ें: VIDEO: पूर्व विधायक Vijender Singh Chandrawat का बेटा बना चेन स्नेचर! गर्लफ्रेंड की फरमाइशें पूरी करने के लिए की लूट, हुआ गिरफ्तार

#Hyderabad :

A #ChainSnatching incident occurred at Alkapur Township, under #Narsingi Police Station limits.

A woman was walking alone near the Alkapur Township Sports Park when a #ChainSnatcher, who was following her, suddenly snatched the Gold Chain from her neck and pushed… pic.twitter.com/8D0p6I1Bfk

— Surya Reddy (@jsuryareddy) February 5, 2025