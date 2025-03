बेंगलुरु में लुटेरों ने लक्ष्मीपुरा क्रॉस के एक गोदाम से 1 करोड़ रुपये मूल्य के 830 किलोग्राम मानव बाल चुरा लिए. पीड़ित, 73 वर्षीय व्यापारी वेंकटस्वामी ने हाल ही में अपनी भंडारण सुविधा को स्थानांतरित किया था. 28 फरवरी की आधी रात को छह लोगों का एक गिरोह महिंद्रा बोलेरो में आया, शटर तोड़ दिया और भागने से पहले 27 बैग बाल लोड किए. एक राहगीर ने चोरी को देखा, उसने पुलिस को सूचित किया, जो तुरंत पहुंची लेकिन गोदाम खाली पाया. सीसीटीवी फुटेज में अपराधी कैद हो गए, लेकिन वाहन का पंजीकरण नंबर अस्पष्ट है. पुलिस ने बीएनएस धारा 305 और 331 के तहत मामला दर्ज किया है और जांच शुरू की है. वेंकटस्वामी बर्मा और चीन को शिपमेंट के लिए हैदराबाद के एक निर्यातक को बाल सप्लाई करता है. यह भी पढ़ें: Viral Video: अमेरिका में चोर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए चोरी के टिफ़नी एंड कंपनी के 6.7 करोड़ रुपये के डायमंड इयरिंग निगले, एक्स-रे में उसके पाचन तंत्र में दिखे हीरे

