बेंगलुरु में एक जानलेवा घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक लड़के को कार के सनरूफ से बाहर निकले हुए देखा जा सकता है. इस दौरान लड़के को अंदाजा नहीं था कि उसके साथ बड़ी घटना हो सकती है और ऐसा ही हुआ. लड़के का सिर बैरियर से टकरा गया. वीडियो को देखकर इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लड़के को बहुत तेज चोट लगी होगी. फ़िलहाल इसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं. चोट लगने के बाद लड़के को कार के अंदर गिरने के बाद लोगों को घबराते हुए भी देखा जा सकता है. इस वीडियो ने अभिभावकों और ड्राईवर को होने वाले खतरे का आभास कराया है ताकि वो आगे चलकर सावधानी बरतें. यह भी पढ़ें: Madhya Pradesh: एमपी के धार में सीमेंट, खाद और लोहे से लदा पिकअप ट्रक नदी बहा, सभी सवार यात्री बचे (देखें वीडियो)

कार के सनरूफ से बाहर निकले लड़के का सिर बैरियर टकराया

Next time when you leave your kids popping their heads out, think once again! pic.twitter.com/aiuHQ62XN1 — ThirdEye (@3rdEyeDude) September 7, 2025

बैरियर से टकराया बच्चे का सिर

View this post on Instagram A post shared by Namma Bengaluru (@nammabengaluroo)

